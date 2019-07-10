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Гравець "Лаціо" перейшов в український клуб

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Півзахисник римського "Лаціо", гравець молодіжної збірної Фінляндії Абукар Мохамед наступний сезон проведе в оренді львівських "Карпат" і буде виступати в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє офіційний сайт львівської команди, угода розрахована на один рік і в разі обопільної згоди у "Карпат" буде можливість викупити контракт футболіста.

Абукар Мохамед

Абукар Мохамед

ФК "Карпати"

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20-річний півзахисник перейшов в "Лаціо" з фінського "Тампере" в 2017 році. Виступав за юнацьку команду римлян і кілька разів потрапляв в основну заявку на матчі Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодого воротаря футбольного клубу " Карпати " Михайла Горта вигнали з команди за підтримку збірної Росії в матчі 1/8 чемпіонату світу проти команди Іспанії.

У своєму Instagram-акаунті футболіст опублікував кілька фото з символікою національної команди Росії та словами підтримки підопічних Черчесова, йдеться в повідомленні сайту уболівальників львівського клубу.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Теги
ФК Лаціо Рим ФК Карпати
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