Гравець "Динамо" вибачився перед фанатами після перемоги над "Зорею"
Томаш Кендзьора (№94) став співавтором голу "Зорі" в ворота "Динамо". ФК "Динамо" Київ
Польський легіонер київського "Динамо" Томаш Кендзьора попросив вибачення у фанатів та партнерів по команді за помилку на другій хвилині гри УПЛ із "Зорею".
Захисник намагався вибити м'яч з-під ноги суперника, але в результаті відправив хавбека луганчан Артема Громова віч-на-віч із воротарем "біло-синіх", що призвело до швидкого голу "Зорі".
"Це була дуже важлива для нас гра. Почали ми не дуже. Я помилився в моменті з пропущеним голом. Прощу вибачення у вболівальників і команди, тому що з моїм досвідом гри в футбол такі помилки робити не можна. На моє щастя, ми швидко забили два голи і виграли цю гру. Дякую всім пацанам за те, що так все вийшло", – прокоментував матч Томаш для клубного телебачення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" в 31-му турі УПЛ і практично гарантувало собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.