Гравець "Динамо" увійшов в історію українського футболу

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков забив перший гол команди в матчі другого туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша" і став автором 1500-го гола українських клубів у єврокубках.

Як повідомляється на офіційному сайті української Прем'єр-ліги (УПЛ), кияни є лідерами за кількістю голів в міжнародних турнірах під егідою УЄФА серед 18 команд з нашої країни – 580. На другому місці за цим показником знаходиться "Шахтар" (387), а на третьому – "Дніпро" (167).

Повністю перша десятка найбільш результативних українських команд в єврокубках виглядає наступним чином:

1. "Динамо" Київ – 580 голів;

2. "Шахтар" Донецьк – 387;

3. "Дніпро" Дніпро – 167;

4. "Металіст" Харків – 88;

5. "Чорноморець" Одеса – 58;

6. "Ворскла" Полтава – 46;

7. "Металург" Донецьк – 43;

8. "Зоря" Луганськ – 41;

9. "Карпати" Львів – 28;

10. "Арсенал" Київ – 13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Шахтар" і "Динамо" увійшли до списку найкращих команд в історії Ліги чемпіонів.