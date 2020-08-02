Гравець "Динамо" про перше тренування з Луческу: не відчував своїх ніг

Ганський півзахисник київського "Динамо" Мохаммед Кадірi поділився емоціями від перших тренувальних днiв під керівництвом Мірчі Луческу.

За словами футболіста, вся команда знаходиться в чудовому настрої, однак після заняття ні у кого не залишилося сил.

"Передсезонна підготовка – важливий етап, хоч і складний. Ми важко працюємо, щоб провести сезон на високому рівні. Прихід нового головного тренера – велика мотивація. У всіх горять очі на тренуванні. Кожен зараз бореться за свій ігровий час і місце в стартовому складі. Всі стараються і працюють на максимумі. Після першого тренування не відчував своїх ніг, ми багато бігали", – цитує Кадірi пресслужба "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболісти "Динамо" поділилися враженнями від першого тренування з Мірчею Луческу, розповівши про "неймовірні відчуття" і те, що "так важко після відпустки ще не було".