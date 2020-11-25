Гравець "Динамо" про матч з "Барселоною": якби Мессі був на полі, у нас були б шанси

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко заявив, що його команда могла б поборотися за очки в матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони", якби Ліонель Мессі взяв участь у поєдинку.

Він вважає, що присутність аргентинця на полі чинить додатковий тиск на його одноклубників і змушує їх приймати не найоптимальніші рішення під час передач. Український футболіст також відзначив, що без нього каталонці краще захищаються.

"Як на мене, коли Мессі на полі, то на інших футболістів чиниться тиск, і вони завжди намагаються знайти пасом саме його, навіть якщо партнер перебуває в більш вигідній позиції. Тому, можливо, у нас знову були б шанси зачепитися за результат, адже "Барселона" з Мессі у складі в тому числі не так добре обороняється, як без нього", – цитує слова Шапаренко офіційний сайт" Динамо ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський клуб розгромно програв "Барселоні" в четвертому турі Ліги чемпіонів. Головний тренер української команди Мірча Луческу прокоментував цей результат.