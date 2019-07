Гравець "Динамо" допоміг Бразилії виграти Копа Америка-2019

Збірна Бразилії виграла Копа Америка -2019 - це перша серйозна перемога "пентакампеонів" за останні 12 років.

У фіналі бразильці у важкому матчі обіграли збірну Перу з рахунком 3:1. Достатньо сказати, що в середині другого тайму, за слизького рахунку 2:1, бразильці залишилися вдесятьох. Але, тим не менше, вистояли.

Перший же гол у фіналі на 15-й хвилині провів Евертон після блискучого флангового проходу Дані Алвеса. До слова, саме колишній захисник "Барселони", "Ювентуса" і "ПСЖ "Алвес отримав звання кращого гравця турніру.

В кінці першої половини збірна Перу заробила пенальті після гри рукою Тьяго Сілви, і Паоло Герерро реалізував 11-метровий. Але в доданий до тайму час Габі Жезус з пасу Артура розстріляв голкіпера і вивів бразильців вперед.

На 70-й хвилині зустрічі арбітр показав другу жовту картку Жезусу, після чого гравець втратив самовладання. Йдучи з поля, Габріел штовхнув пляшку з водою, а також вдарив кулаком по кабінці з екраном, на якому суддя переглядає відеоповтори.

Gabriel Jesus rages after sending off in Copa America final as Brazil star punches VAR booth , boots water bottle and bursts into floods of tears https://t.co/XleOuYMMFq pic.twitter.com/FBHBoCZdUn