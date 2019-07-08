ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Гравець "Динамо" допоміг Бразилії виграти Копа Америка-2019

7.6тЧитати матеріал російською

Збірна Бразилії виграла Копа Америка -2019 - це перша серйозна перемога "пентакампеонів" за останні 12 років.

У фіналі бразильці у важкому матчі обіграли збірну Перу з рахунком 3:1. Достатньо сказати, що в середині другого тайму, за слизького рахунку 2:1, бразильці залишилися вдесятьох. Але, тим не менше, вистояли.

Збірна Бразилії - чемпіон Копа Америка-2019

Збірна Бразилії - чемпіон Копа Америка-2019

Перший же гол у фіналі на 15-й хвилині провів Евертон після блискучого флангового проходу Дані Алвеса. До слова, саме колишній захисник "Барселони", "Ювентуса" і "ПСЖ "Алвес отримав звання кращого гравця турніру.

В кінці першої половини збірна Перу заробила пенальті після гри рукою Тьяго Сілви, і Паоло Герерро реалізував 11-метровий. Але в доданий до тайму час Габі Жезус з пасу Артура розстріляв голкіпера і вивів бразильців вперед.

На 70-й хвилині зустрічі арбітр показав другу жовту картку Жезусу, після чого гравець втратив самовладання. Йдучи з поля, Габріел штовхнув пляшку з водою, а також вдарив кулаком по кабінці з екраном, на якому суддя переглядає відеоповтори.

Проте все для бразильської збірної обійшлося. На 87-й хвилині, перуанський захисник Карлос Самбрано, який належить київському "Динамо", сфолив у власному штрафному майданчику, і Рішарлісон ударом з "точки" встановив остаточний рахунок - 3:1.

Збірна Бразилії стала володарем титулу Копа Америка в дев'ятий раз в історії турніру і вперше з 2007 року. За останні 12 років "селесао" не досягали нічого серйозного ні на континентальному рівні, ні на світовому.

Вічний конкурент бразильців - команда Аргентини - має на своєму рахунку 14 титулів Копа Америка, у Уругваю – 15 трофеїв.

Новини
Тренер сборной Аргентины уволился после позора в финале Копа Америки

Додамо, що висхідна зірка збірної Бразилії Евертон став найкращим бомбардиром турніру, голкіпер команди Аліссон - найкращим воротарем, Алвес - MVP.

Гравець "Динамо" допоміг Бразилії виграти Копа Америка-2019

Бразилія - Перу

Гравець "Динамо" допоміг Бразилії виграти Копа Америка-2019

Бразилія - Перу

Гравець "Динамо" допоміг Бразилії виграти Копа Америка-2019

Бразилія - Перу

Гравець "Динамо" допоміг Бразилії виграти Копа Америка-2019

Бразилія - Перу

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Аргентини на чолі з Мессі стала одним з головних невдах Копа Америка-2019, поступившись у півфіналі Бразилії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Копа Америка" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Копа Америка
Місце
БразиліяРіо-де-Жанейро
Теги
збірна Бразилії з футболузбірна Перу з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel