Гравець "Челсі" зробив покер та увійшов в історію Ліги чемпіонів. Відео

Нападник "Челсі" Олів'є Жиру зробив покер у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти "Севільї" та увійшов в історію турніру як найстарший гравець, який забив чотири голи в одному поєдинку.

Француз відкрив рахунок вже на восьмій хвилині зустрічі і ще тричі записав своє ім'я на табло в другому таймі. Спочатку він відзначився ідеальним хет-триком (голи з правої та лівої ноги і головою), а потім встановив остаточний результат матчу з пенальті – 4:0.

Перший м'яч, забитий Жиру, на відео можна подивитися, починаючи з 0:45.

Розгромна перемога над "Севільєю" забезпечила "Челсі" перше місце в групі E за тур до фінішу. Обидві команди ще за підсумками минулого ігрового дня вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що третє місце в цьому квартеті достроково зайняв "Краснодар" після мінімальної перемоги над французьким "Ренном" з рахунком 1:0.

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