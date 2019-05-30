Гравець "Челсі" у фіналі Ліги Європи встановив історичний рекорд

Іспанський форвард англійського клубу "Челсі" Педро, забивши гол у фіналі Ліги Європи у ворота лондонського "Арсеналу", встановив історичний рекорд.

Як повідомляє GracenoteLive, вихованець академії "Барселони" став першим гравцем в історії футболу, який забивав у фіналах Ліги чемпіонів/Кубку чемпіонів, Ліги Європи/Кубку УЄФА і Суперкубку УЄФА.

Граючи за "Барселону", Педро забив у ворота "Манчестер Юнайтед" у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2010/11 і донецького "Шахтаря" в матчі Суперкубку УЄФА в 2009 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Баку на Олімпійському стадіоні відбувся фінал Ліги Європи сезону 2018/2019. У вирішальному матчі "Челсі" обіграв "Арсенал". Матч між лондонськими командами завершився з рахунком 4:1.

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