Гравець "Барселони" встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

Нападник "Барселони" Ансу Фаті став наймолодшим автором забитого м'яча в історії Ліги чемпіонів. Йому вдалося зробити це у віці 17 років і 40 днів.

Юний гравець з'явився на заміну в самій кінцівці зустрічі й зумів забити переможний гол у ворота "Інтера" менш ніж за хвилину перебування на полі. М'яч, після його ювелірного удару з-за меж штрафного від штанги, влетів у сітку.

Ансуї Фаті UA-Football

Ця перемога "Барселони" вибила міланський клуб з розіграшу Ліги чемпіонів, відправивши команду Антоніо Конте в Лігу Європи.

Нагадаємо, що раніше наймолодшим автором забитого м'яча в турнірі був представник "Олімпіакоса" Пітер Офорі-Куає, який у 1997 році відзначився у віці 17 років і 195 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися 14 із 16 команд, які зуміли пробитися до плейоф Ліги чемпіонів.

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