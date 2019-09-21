Грати не буде: "Манчестер Сіті" прийняв несподіване рішення по Зінченку

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко несподівано не потрапив в заявку на гру 6-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі проти "Уотфорда".

Олександр Зінченко

Це сталося вперше з 17 квітня, коли гравець збірної України пропустив матч з "Тоттенхемом", відновлюючись після травми. У Олександра перервалася 13-матчева серія виходів в старті "МанСіті" у всіх турнірах.

Замість Зінченка на поле вийде Бенжамен Менді, який оговтався від ушкодження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що англійський "Манчестер Сіті" увійшов в історію як перший клуб, вартість поточного складу якого перевищила 1 млрд євро.

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