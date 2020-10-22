Грандіозна сенсація України: результати Ліги чемпіонів 21 жовтня

Вісьмома матчами в групах A, B, С і D в Європі завершився 1-й тур Ліги чемпіонів УЄФА.

Найнесподіванішим вийшов поєдинок в Мадриді, де донецький "Шахтар" зробив грандіозну сенсацію, з рахунком 3:2 обігравши "Реал".

Суперники "гірників" по групі С "Інтер" і "Боруссія" Менхенгладбах зіграли в результативну нічию (2:2).

Крім того, варто відзначити розгромні перемоги "Баварії" над "Атлетіко" (4:1) і "Аталанти" над "Мідтьюлландом" (4:0).

Ліга чемпіонів:результати 21 жовтня

Група А

"Ред Булл" Австрія – "Локомотив" Росія 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 19 Едер, 1:1 – 45 Собослаі, 2:1 – 50 Юнузовіч, 2:2 – 75 Лисакович.

Ред Булл – Станкович, Вебер, Валчев, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаі, Дака, Койта (Беріша, 53).

Локомотив – Гільєрме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рибус, Крихов'як, Олексій Андрійович Міранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдінов (Кама, 63), Смолов (Рибчинський, 62), Едер (Зе Луїш, 69).

Попередження: Собослаі (41), Куликов (80).

"Баварія" Німеччина – "Атлетіко" Іспанія 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 28 Коман, 2:0 – 41 Горетцка, 3:0 – 66 Толіссо, 4:0 – 72 Коман.

Баварія – Нойер, Зюле, Люка Ернандес, Павар (Сарр, 73), Алаба, Кіммі, Горетцка (Хаві Мартінес, 83), Мюллер (Девіс, 83), Толіссо, Коман (Дуглас Коста, 73), Левандовскі (Ерік Максім Шупо-Мотінг , 83).

Атлетіко – Хмара, Савич, Феліпе, Тріпп'єр, Лоді, Карраско (Вітол, 76), Коке (Торрейра, 79), Льоренте (Лемар, 79), Еррера, Жоау Фелікс, Суарес (Корреа, 76).

Попередження: Алаба (5), Мюллер (21), Лоді (43), Коке (44), Еррера (45), Торрейра (90).

Група B

"Реал Мадрид" Іспанія – "Шахтар" Україна 2:3 (0:3, 2:0)

Голи: 0:1 – 29 Тете, 0:2 – 33, автогол Варан, 0:3 – 42 Соломон, 1:3 – 54 Модріч, 2:3 – 59 Вінісіус Жуніор.

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Марсело, Менді, Мілітао, Модріч (Кроос, 70), Каземіро, Родріго (Бензема, 46), Вальверде, Асенсио, Йович (Вінісіус Жуніор, 59).

Шахтар – Трубін, Корнієнко, Додо, Бондар, Хочолава, Маркос Антоніо (В'юнник, 90), Соломон (Віта, 90), Тете, Майкон, Дентіньо (Судаков, 86), Марлос.

Попередження: Корнієнко (8), Асенсио (34), Бондар (83), Мілітао (87).

"Інтер" Італія – "Боруссія М" Німеччина 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 1:0 – 49 Лукаку, 1:1 – 63, пенальті Бенсебайні, 1:2 – 84 Хофманн, 2:2 – 90 Лукаку.

Інтер – Ханданович, Д`Амброзіо, де Врей, Коларов, Дарміан, Перішич (Бастони, 79), Відаль, Еріксен (Брозовіч, 79), Барелла, Санчес (Мартінес, 46), Лукаку.

Боруссія М – Зоммер, Гинтер, Ельведі, Лайнер, Бенсебайні, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Штіндль, 90), Тюрам (Вольф, 90), Емболо (Херрманн, 75).

Попередження: Д`Амброзіо (17), де Врей (65), Крамер (68), Ханданович (82).

Група C

"Манчестер Сіті" Англія – "Порту" Португалія 3:1

Голи: 0:1 – 14 Діас, 1:1 – 20, пенальті Агуеро, 2:1 – 65 Гюндоган, 3:1 – 73 Ферран Торрес.

Манчестер Сіті – Едерсон, Ерік Гарсія, Жоау Канселье, Рубен Діаш, Уокер, Бернарду Сілва, Гюндоган (Фоден, 68), Марез, Родрі (Фернандіньо, 85; Стоунз, 90), Стерлінг, Агуеро (Ферран Торрес, 68).

Порту – Марчесін, Мбемба, Пепе, Сарр (Еванілсон, 80), Санусі (Накадзіма, 77), Корона (Нану, 77), Урібе, Діас (Манафа, 55), Фабіу Вієйра (Таремі, 77), Марега, Сержіу Олівейра .

Попередження: Уокер (28), Бернарду Сілва (34), Жоау Канселье (36), Ерік Гарсія (67), Пепе (84), Фернандіньо (90).

"Олімпіакос" Греція – "Марсель" Франція 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Кока.

Олімпіакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Холебас, Ба, Рафінья, Бухалакіс, Мвіла, Масурас (Кока, 84), Вальбуена (Сіссе, 90), Ранджеловіч (Фортуніс, 78), Ель-Арабі (Рубен Вінагре, 90).

Марсель – Манданда, Сакаї, Чалет-Цар, Амаві, Альваро Гонсалес, Ронж, Гуйє (Стротман, 85), Пайєт (Радоніч, 76), Сансон (Кюізанс, 76), Флоріан Товен (Жермен, 82), Бенедетто (Луїс Енріке, 77).

Попередження: Кока (90).

Група D

"Аякс" Нідерланди – "Ліверпуль" Англія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 35, автогол Тальяфіко.

Аякс – Онана, Мазрауі, Схюрс (Траоре, 84), Тальяфіко, Блінд (Хунтелар, 84), Кудус (Промес, 9), Классен (Еккеленкамп, 74), Тадич, Гравенберх, Нерес (Лабьяд, 74), Мартінес.

Ліверпуль – Адріан, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, Фабіньо, Мілнер (Вільямс, 90), Вейналдум, Салах (Шакірі, 60), Джонс (Хендерсон, 46), Мане (Мінаміно, 60), Фірміно (Діогу Жота, 60 ).

Попередження: Мілнер (38), Александер-Арнолд (80), Промес (90).

"Мідтьюлланд" Данія – "Аталанта" Італія 0:4 (0:3, 0:1)

Голи: 0:1 – 26 Сапата, 0:2 – 36 Гомес, 0:3 – 42 Мюріель, 0:4 – 88 Олексій Андрійович Міранчук.

Мідтьюлланд – Хансен, Пауліньо Сілва, Святченко, Андерссон, Шольц, Систо (Андерсон, 87), мАбілою (Вібе, 76), Оньека (Краєв, 87), Дрейер, Каюсте (Мадсен, 76), Каба (Евандер, 60).

Аталанта – Спортьелло, Гозенс, Гімшіті, Ромеро (Паломіно, 86), Хатебур, Фройлер (Пессіна, 80), де Рон, Гомес (Пашаліч, 68), Толо, Сапата (Олексій Андрійович Міранчук, 80), Мюріель (Ілічич, 68).

Попередження: Систо (74), Ромеро (84).

Нагадаємо, що напередодні київське "Динамо" в 1-му турі ЛЧ поступилося туринському "Ювентусу". (0:2)