Гра збірної Росії – це ганьба. Нам соромно за цю "срамоту", – Губернієв

Максим Іншаков Футбол 21:46, 19.11.2020

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв не зміг стримати емоцій в прямому ефірі після матчу Сербія – Росія.

Губернієв назвав виступ російської команди в Белграді ганьбою.

"Ця збірна великої спортивної країни, і сьогодні нам соромно за цю гру, тому що ганьба по-сербськи – це приблизно те ж саме: "срамота". І глядачі цю срамоту побачили у прямому ефірі", – заявив журналіст зі свого будинку в Сходні, де він знаходиться на самоізоляції.

Губернієв не погодився з експертами в студії, які провели паралелі з програшем Німеччини 0:6.

"Що б там колеги не говорили, так грати ми не повинні, розумієте? Порівнювати Сербію з Іспанією, яка обіграла Німеччину, зовсім не виходить. Тому, звичайно, гірко, сумно, і ми сьогодні отримуємо все те, що маємо. І спробуйте мені заперечити, панове великі футбольні аналітики", – сказав Губернієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй в Белграді Сербія – Росія завершилася з рахунком 5:0. Після цієї поразки російські футболісти вилетіли з другого кошика жеребкування чемпіонату світу-2022.

Пізніше вболівальники в мережі висміяли такий результат команди.

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