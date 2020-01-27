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27 січня • оновлено в 22:50
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Готується трансфер? У "Шахтарі" несподівано змінився капітан

2.6т
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Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру несподівано ухвалив рішення змінити капітана команди.

На тренувальних зборах у Туреччині португальський фахівець передав капітанську пов'язку від бразильця Тайсона українському воротарю Андрію Пятову, повідомляє Sport.ua. При цьому причини такого кроку Каштру залишаються невідомими, однак з огляду на бажання півзахисника залишити "Шахтар", можна припустити, що "гірники" готуються до його трансферу.

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Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтар"

"Кожен тренер привносить щось своє нове. Для містера Каштру це перші зимові збори. Зараз він відчує, що це таке. Він сам вчиться, і ми теж", – прокоментував ситуацію сам Пятов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у своєму першому матчі 2020 року здобув перемогу над польським "Лехом" на зборах у Туреччині.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Андрій Пятов Тайсон
Тег
ФК Шахтар
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