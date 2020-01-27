Готується трансфер? У "Шахтарі" несподівано змінився капітан

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру несподівано ухвалив рішення змінити капітана команди.

На тренувальних зборах у Туреччині португальський фахівець передав капітанську пов'язку від бразильця Тайсона українському воротарю Андрію Пятову, повідомляє Sport.ua. При цьому причини такого кроку Каштру залишаються невідомими, однак з огляду на бажання півзахисника залишити "Шахтар", можна припустити, що "гірники" готуються до його трансферу.

Тайсон ФК "Шахтар"

"Кожен тренер привносить щось своє нове. Для містера Каштру це перші зимові збори. Зараз він відчує, що це таке. Він сам вчиться, і ми теж", – прокоментував ситуацію сам Пятов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у своєму першому матчі 2020 року здобув перемогу над польським "Лехом" на зборах у Туреччині.

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