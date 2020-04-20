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20 квітня • оновлено в 10:28
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"Готовий до всього": Ребров висловився про повернення в "Динамо"

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Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував можливе повернення в київське "Динамо", з яким він працював в 2014-2017 роках.

"Варіант будь-який може трапитися. Все, що завгодно. Особливо, коли ти працюєш тренером. Це не контракт гравця, у якого на п'ять років захищений контракт, і він п'ять років може сидіти рівно. Тренер повинен бути готовий до всього, і що буде завтра ніхто не знає", – сказав Ребров в інтерв'ю програмі " Великий футбол ".

Сергій Ребров

Сергій Ребров

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Він також зазначив, що знаходиться в хороших стосунках із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, незважаючи на те, що вони давно вже не спілкувалися.

"Давно не спілкувалися, але все одно з Ігорем Михайловичем ми в хороших відносинах. Раніше спілкувалися. Зараз просто і я давно не був у Києві. Але я завжди з повагою ставився і до нього, і до "Динамо", яке дало мені шанс стати тим, ким я став", – додав тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Ребров розкритикував легіонерів "Динамо", які виступали за команду під його керівництвом.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Ігор Суркіс Сергій Ребров
Теги
ФК Ференцварош ФК Динамо Київ
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