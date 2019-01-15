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Головою в штангу: матч в Англії ледь не призвів до трагедії

1.2тЧитати матеріал російською

Нападаючий англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Габріел Жезус небезпечно влетів головою у штангу воріт "Вулверхемптона". Інцидент стався під час однієї із атак у матчі 22-го туру чемпіонату Англії

Момент удару

Момент удару

The Sun

Бразилець розігнався, послав м'яч повз сітки і, не зумівши загальмувати, лобом зачепив штангу. Удар був настільки потужним, що каркас воріт погнувся. Жезус декілька хвилин пролежав на полі, а потім повернувся до матчу, забивши у результаті два голи.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

(на відео з 1:13)

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Сіті
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Wiegand Ethel
Wiegand Ethel
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