Головою в штангу: матч в Англії ледь не призвів до трагедії

Нападаючий англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Габріел Жезус небезпечно влетів головою у штангу воріт "Вулверхемптона". Інцидент стався під час однієї із атак у матчі 22-го туру чемпіонату Англії

Момент удару The Sun

Бразилець розігнався, послав м'яч повз сітки і, не зумівши загальмувати, лобом зачепив штангу. Удар був настільки потужним, що каркас воріт погнувся. Жезус декілька хвилин пролежав на полі, а потім повернувся до матчу, забивши у результаті два голи.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

(на відео з 1:13)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на матчі в Англії під час поєдинку футболіст викинув лайнсмена за рекламний щит.

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