Головний тренер збірної Швейцарії поскаржився на УЄФА після програшу Україні

Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович залишився незадоволеним тим, що УЄФА не використовує в Лізі націй систему відеодопомоги арбітрам (VAR).

Про це він заявив на прес-конференції після матчу з Україною, який його команда програла у Львові 2:1. Наставник "червоно-білих" припустив, що перший гол українців було забито з положення поза грою.

"Перш за все, хотів би привітати збірну України з перемогою. Ця команда показала, чому в неї останнім часом такі відмінні результати. Але я дуже задоволений своєю командою. Особливо тим, як футболісти грали в першому таймі. Так, ми пропустили гол... Але я ще не бачив відео цього епізоду. На фото здалося, що у гравця українців був офсайд. Не розумію, чому у всіх провідних лігах і турнірах є VAR, а в Лізі націй його немає?" – цитує Петкович zbirna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко похвалив свою команду за гру зі швейцарцями.

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