Головний тренер збірної Іспанії передбачив майбутнє "Барселони" без Мессі

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке в інтерв'ю Mundo Deportivo розповів, що в майбутньому чекає "Барселону", коли її нападник Ліонель Мессі коли-небудь піде.

На його думку, каталонський клуб продовжить вигравати трофеї.

"Лео свого часу змусив "Барсу" рости в геометричній прогресії. Якби зараз Мессі залишився добровільно, це було б набагато краще для всіх. Але і без нього клуб продовжить вигравати титули, а Ліонель залишатиметься таким же прекрасним футболістом, демонструючи приголомшливий рівень гри", – зізнався тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річний капітан збірної Аргентини, який виступав у каталонському клубі протягом 20 років, в кінці серпня повідомив "Барселону", що він мав намір піти безкоштовно.

"Барса" відмовилася визнати достроковий розрив у контракті, заявивши, що момент для його використання минув у червні. Переговори обох сторін зайшли в глухий кут.

Щоб не доводити справу до суду, аргентинець ухвалив рішення продовжити виступ у "Барсі".