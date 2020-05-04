Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман був госпіталізований через проблеми з серцем.
Як повідомляє видання BBC, 57-річному фахівцеві успішно зробили катетеризацию серця. Очікується, що він зможе покинути лікарню в понеділок, 4 травня.
Рональд Куман
Sportarena
Дружина Кумана Бартіна розповіла, що оперативність дій медиків допомогла стабілізувати ситуацію.
"Швидкість, з якою його доставили в лікарню, та швидке втручання лікарів допомогли стабілізувати його стан", – сказала вона.
Ексфутболіст "Барселони" і збірної Нідерландів став головним тренером національної команди в 2018 році.
Нагадаємо, що на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року суперникам України на груповому етапі стануть Нідерланди, Австрія і переможець плей-офф шляху D.
Як повідомляв OBOZREVATEL, шестиразовий чемпіон Англії в складі "Ліверпуля" Кенні Далгліш був госпіталізований з коронавірусом.
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