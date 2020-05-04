Головна Новини
4 травня • оновлено в 12:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Головний тренер суперників збірної України на Євро-2020 Рональд Куман госпіталізований

1.7т
Читати матеріал російською

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман був госпіталізований через проблеми з серцем.

Як повідомляє видання BBC, 57-річному фахівцеві успішно зробили катетеризацию серця. Очікується, що він зможе покинути лікарню в понеділок, 4 травня.

Рональд Куман

Рональд Куман

Sportarena

Дружина Кумана Бартіна розповіла, що оперативність дій медиків допомогла стабілізувати ситуацію.

"Швидкість, з якою його доставили в лікарню, та швидке втручання лікарів допомогли стабілізувати його стан", – сказала вона.

Ексфутболіст "Барселони" і збірної Нідерландів став головним тренером національної команди в 2018 році.

Нагадаємо, що на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року суперникам України на груповому етапі стануть Нідерланди, Австрія і переможець плей-офф шляху D.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шестиразовий чемпіон Англії в складі "Ліверпуля" Кенні Далгліш був госпіталізований з коронавірусом.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна Нідерландів з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку