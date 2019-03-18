Головний тренер "Спартака" побажав Ракицькому "єдності України та Росії"

Головний тренер "Спартака" Олег Кононов розповів, про що розмовляв із захисником "Зеніта" Ярославом Ракицьким після матчу 20-го туру Російської Прем'єр-Ліги.
Олег Кононов
"Про що поспілкувалися з Ракицьким? Сказав, що радий його бачити в "Зеніті" і Росії. Побажав йому гарної кар'єри, щоб був у Росії як вдома. Росія й Україна повинні бути єдині", - сказав Кононов в ефірі "Матч Прем'єр".
"Зеніт", набравши 41 очко, як і раніше, лідирує в турнірній таблиці Російської Прем'єр-Ліги. Відрив клубу від ЦСКА становить п'ять очок. "Спартак" (33) залишився на п'ятому місці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицький перейшов із донецького "Шахтаря" в санкт-петербурзький "Зеніт", підписавши контракт на 3,5 року.
За даними ЗМІ, сума трансферу склала 10 мільйонів євро, а ще два мільйони українці отримають як бонуси.
В "ДНР" висловили захоплення в зв'язку з переходом Ракицького в російський клуб.
Футболіст же залишився задоволений переходом, пообіцявши битися за пітерських уболівальників.
Одразу після трансферу в ЗМІ з'явилася інформація про те, що захисника перестануть викликати в національну збірну України.
Пізніше на сайті Федерації футболу України прізвище Ракицького зникло зі складу команди.
4 березня Андрій Шевченко оголосив склад на матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. У списку прізвище Ракицького відсутнє.
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