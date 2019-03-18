Головний тренер "Спартака" побажав Ракицькому "єдності України та Росії"

Головний тренер "Спартака" Олег Кононов розповів, про що розмовляв із захисником "Зеніта" Ярославом Ракицьким після матчу 20-го туру Російської Прем'єр-Ліги.

Олег Кононов Twitter

"Про що поспілкувалися з Ракицьким? Сказав, що радий його бачити в "Зеніті" і Росії. Побажав йому гарної кар'єри, щоб був у Росії як вдома. Росія й Україна повинні бути єдині", - сказав Кононов в ефірі "Матч Прем'єр".

"Зеніт", набравши 41 очко, як і раніше, лідирує в турнірній таблиці Російської Прем'єр-Ліги. Відрив клубу від ЦСКА становить п'ять очок. "Спартак" (33) залишився на п'ятому місці.

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