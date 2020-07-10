Головний тренер "Шахтаря" прокоментував результати жеребкування Ліги Європи
Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що поки не думає про чвертьфінальні матчі Ліги Європи, оскільки його команді ще потрібно пройти "Вольфсбург".
"Щоб вийти в 1/4 фіналу, на нас чекає дуже складна місія – пройти" Вольфсбург ". Ми ні в якому разі не повинні думати про наступного суперника, не пройшовши першого. Тільки потім будемо про це говорити. "Базель" і "Айнтрахт"? Це сильні команди. Незважаючи на те, що "Базель" зараз має перевагу і може ефективно думати про 1/4 фіналу. Я вважаю, що ми не повинні занадто забігати наперед. Це безглуздо, коли головна мета зараз – думати про "Вольфсбург"" , – цитує слова Каштру офіційний сайт донецького клубу.
Він також зазначив, що підхід до поєдинків Ліги Європи буде іншим через одноматчевий формат раундів плей-офф.
"Психологічна складова в цей період змагань дуже важлива. Командам, які давно відіграли перший поєдинок 1/8 фіналу, доведеться провести у матч-відповідь через деякий час. Починаючи з 1/4, поєдинки будуть схожі на фінал і все буде вирішуватися в одній зустрічі, тому й підхід до таких протистоянь буде іншим – не таким, як при двоматчових дуелях", – підсумував Каштру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" дізнався можливих суперників по "фіналу восьми" Ліги Європи.
Щоб потрапити до вирішальної стадії турніру "гірники" повинні пройти "Вольфсбург", перший поєдинок з яким підопічні Каштру виграли з рахунком 2:1. УЄФА прийняв рішення, що матч-відповідь між командами відбудеться в Україні.