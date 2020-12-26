Головний тренер "Миная" розповів про шкоду паління

Головний тренер футбольного клубу "Минай" Василь Кобін заявив, що куріння погано впливає на тривалість професійної кар'єри футболіста.

Сам колишній захисник "Шахтаря" зізнався, що коли був гравцем, то курив завжди, хоча і не міг собі дозволити робити це в публічних місцях.

"Річ у тому, що якщо ти куриш, то граєш на високому рівні до 34 років, якщо ні, то до 36-37. Я знаю, що це неправильно, але я ріс у такому середовищі, де почав дуже рано курити. Пробував у шість років за гаражами, а почав десь уже в класі 7-8-му", – цитує Кобіна BF.

Кобін згадав ситуацію в європейських чемпіонатах.

"В Англії теж курять, в Іспанії, в Італії. Ось Буффон робить це відкрито. Пам'ятаю, як на матч Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря" приїжджала португальська "Бенфіка", то Руй Кошта взагалі палив в автобусі. А це великий гравець, легенда Португалії", – сказав тренер клубу із Закарпатської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому "Минай" здійснив сенсаційний трансфер, підписавши ексгравця збірної України Артема Мілевського. Пізніше ЗМІ назвали зарплату футболіста.