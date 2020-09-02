Головний тренер команди Швейцарії назвав перевагу збірної України

Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович вважає, що у національної команди України є перевага за рахунок більшого часу спільних тренувань.

За словами наставника швейцарців, його футболісти постараються показати свої найкращі якості.

"У мене був страх перед початком підготовки до матчів з Україною і Німеччиною через різний функціональний стан футболістів. Але, незважаючи на це, всі налаштовані по-бойовому. Футболісти готові грати і тренуватися. Ми завжди налаштовані позитивно і будуємо свою турнірну стратегію від матчу, до матчу. Втім, думаю, збірна України має невелику перевагу з-за того, що ця команда тренувалася разом перед грою трохи більше нас. Можливо, на папері ми і виглядаємо фаворитами, але все вирішиться тільки на поле",– цитує Петковича "Команда1".

Нагадаємо, що збірна України з футболу в четвер, 3 вересня, зіграє проти збірної Швейцарії свій перший матч в Лізі націй УЄФА.

Початок зустрічі о 21:45. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть цю гру.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 46-річний тренер з воротарям збірної Швейцарії з футболу Патрік Фолеттi здав позитивний тест на коронавірус.

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