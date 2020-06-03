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3 червня • оновлено в 23:38
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Головний тренер "Карпат" шокований результатами аналізів на COVID-19

  • 30 травня в "Карпатах" зафіксовано зараження коронавірусом

  • Домашній поєдинок львівської команди проти "Маріуполя" в 24-му турі УПЛ був перенесений

  • Позитивні тести на коронавірус здали 26 із 65 футболістів, працівників, тренерів і функціонерів клубу

3.1т
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Головний тренер львівського футбольного клубу "Карпати" Роман Санжар зізнався, що не очікував таких проблем із коронавірусом у своїй команді.

Роман Санжар

Роман Санжар

"Така подія в клубі відбулася – захворіло багато хлопців, співробітників клубу. Як тут можна почуватися? Звичайно, це неприємна новина, настрій не дуже гарний. Всі шоковані цими даними, адже ніхто не очікував, що може бути така кількість. Симптомів ні у кого не було взагалі. Коли ми тренувалися, у всіх міряли температуру. Ні у кого жодних симптомів не було", – сказав Санжар в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

За словами наставника, керівництво клубу максимально підтримує гравців і команду.

"Зробимо все, щоб якомога швидше вийти з цієї ситуації і продовжити чемпіонат. Поки команда не тренується взагалі, вона на ізоляції. Жодного тренувального процесу немає, навіть індивідуального. У когось є можливість тренуватися, а у когось – нi. Тому поки ми не починали навіть індивідуальний тренувальний процес", – підсумував Санжар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський футболіст Кирило Кириленко розірвав контракт із львівськими "Карпатами", оскільки боявся захворіти на коронавірус.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Львів
Тег
ФК Карпати
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

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    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

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