Головний тренер "Барселони" вперше прокоментував "втечу" Мессі

Максим Іншаков Футбол 23:27, 16.09.2020

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман прокоментував спробу Ліонеля Мессі покинути каталонський клуб.

Відомий голландець зізнався, що практично не брав участі у вирішенні складної ситуації між аргентинцем і керівництвом "синьо-гранатових".

"За великим рахунком ця історія мене не торкнулася. В основному це був конфлікт між Мессі і клубом. З тих пір я розмовляв з Мессі, і ми продовжуємо працювати", – цитує коуча FOX Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річний капітан збірної Аргентини, який виступав в каталонському клубі на протязі 20 років, в кінці серпня повідомив "Барселону", що він мав намір піти безкоштовно.

"Барса" відмовилася визнати достроковий розрив в контракті, заявивши, що момент для його використання пройшов в червні. Переговори обох сторін зайшли в глухий кут.

Щоб не доводити справу до суду, аргентинець прийняв рішення продовжити виступ в "Барсі".

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