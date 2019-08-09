Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Голландські шамани: "Маріуполь" звинуватив суперника по Лізі Європи в чаклунстві

759 Читати матеріал російською

Віце-президент ФК "Маріуполь" Андрій Санін заявив, що причиною травми єдиного нападника команди Руслана Фоміна перед матчем Ліги Європи з АЗ стало чаклунство голландських шаманів.

Руслан Фомін

Руслан Фомін

ФК "Маріуполь"

"Думаю, в штаті АЗ працюють шамани. Судіть самі, у нас була тільки одна проблемна позиція - центральний нападник. І, як на зло, напередодні матчу проти АЗ отримує травму Руслан Фомін - наш єдиний форвард. Фактично, заміни йому немає. До такого повороту подій ми виявилися не готові", - цитує Саніна dynamo.kiev.ua з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Новини
"Зоря" і "Маріуполь" дізналися суперників у плей-офф Ліги Європи

Нагадаємо, в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Маріуполь" несподівано зіграв внічию з АЗ, але так і не зумів забити у ворота суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український форвард Роман Яремчук забив черговий гол за бельгійський "Гент" у Лізі Європи.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Маріуполь
Тег
ФК Маріуполь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...