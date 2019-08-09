Голландські шамани: "Маріуполь" звинуватив суперника по Лізі Європи в чаклунстві

Віце-президент ФК "Маріуполь" Андрій Санін заявив, що причиною травми єдиного нападника команди Руслана Фоміна перед матчем Ліги Європи з АЗ стало чаклунство голландських шаманів.

Руслан Фомін ФК "Маріуполь"

"Думаю, в штаті АЗ працюють шамани. Судіть самі, у нас була тільки одна проблемна позиція - центральний нападник. І, як на зло, напередодні матчу проти АЗ отримує травму Руслан Фомін - наш єдиний форвард. Фактично, заміни йому немає. До такого повороту подій ми виявилися не готові", - цитує Саніна dynamo.kiev.ua з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Нагадаємо, в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Маріуполь" несподівано зіграв внічию з АЗ, але так і не зумів забити у ворота суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український форвард Роман Яремчук забив черговий гол за бельгійський "Гент" у Лізі Європи.

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