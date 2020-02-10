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10 лютого • оновлено в 19:07
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Голкіпер врятував ворота і тут же забив гол: футбольний матч завершився фантастичною розв'язкою

2.2т
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Цікавий випадок стався в чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу між командами "Аль-Хілаль" і "Аль-Рашид". Героєм матчу став голкіпер команди гостей Абдулла Майюф.

На 89-й хвилині за рахунку 1:2 в ворота гостей був призначений пенальті, проте страж воріт "Аль-Рашида" вірно вгадав напрямок удару і в красивому стрибку відбив м'яч, що летів у кут.

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На шостій компенсованій хвилині гри фол був зафіксований вже в протилежному штрафному майданчику. Майюф сміливо зголосився пробити з "точки", буквально випросивши м'яч у партнерів по клубу. І в результаті встановив остаточний, переможний для своєї команди рахунок – 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Англії через сильний ураган сталася дуже курйозна ситуація на футбольному полі.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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