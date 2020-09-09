Голкіпер у стінці, захисники у воротах: в Польщі виконали дивний штрафний удар

У матчі між "Блекітні Старгард" і "Вигри Сувалки" виконали дивний штрафний удар.

У матчі третього за силою польського дивізіону між "Блекітні Старгард" і "Вигри Сувалки" трапився незвичайний епізод.

Господарі заробили право на штрафний удар з 20 метрів. Голкіпер гостей помінявся місцями з захисниками і встав у стінку, в той час як польові гравці зайняли його місце у воротах. Футболіст "Блекітні Старгарден" зумів пробити над голкіпером, але його виручив один з партнерів по команді, вибивши м'яч з лінії воріт.

Цей сейв не допоміг команді "Вигри Сувалки" завоювати хоча б очко. Результат зустрічі вирішив гол гравця господарів, забитий в кінцівці першого тайму. У третьому польському дивізіоні зіграно два тури. Обидві команди мають в активі по одній перемозі при одній поразці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Другого ліги України трапився неймовірно курйозний момент, коли футболісти "Поділля" не змогли вразити ворота "Карпат", не дивлячись на чотири удари із меж воротарського майданчика поспіль.

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