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17 березня • оновлено в 13:53
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Голкіпер колишнього клубу Луніна розповів про непрості стосунки з українцем

1.8т
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Воротар іспанського "Реал Вальядоліда" Хорді Масіп порівняв стосунки з Андрієм Луніним, який покинув клуб взимку, і Хосе Каро, якого вимушено повернули з оренди.

"У мене дуже хороші стосунки з Хосе Каро. Що стосується Андрія, то ми з ним не дуже багато спілкувалися через його замкнену натуру. З Хосе ми багато спілкуємося, постійно змагаємося на тренуваннях, він відмінний хлопець. Лунін теж, але він більш стриманий, справа в його характері", – цитує слова Масіпа видання TribalFootball.

Хорді Масіп

Хорді Масіп

Нагадаємо, що в зимове трансферне вікно Андрій Лунін перебрався до складу "Реал Ов'єдо", де моментально став основним голкіпером команди і однією з її головних зірок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня Лунін провів перший "сухий" матч за свій новий клуб, чим допоміг "Ов'єдо" наблизитися до виходу із зони вильоту в іспанській Сегунді.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Теги
Реал Ов'єдо ФК Вальядолід
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