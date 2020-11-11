Голкіпер "Динамо" вилікувався від COVID-19

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Денис Бойко одужав від коронавiрусу.

Хорошими новинами зі своїми пiдписниками воротар поділився в Instagram.

"Нарешті-то мій ПЛР-тест дав негативний результат. Всім міцного здоров'я! Бережіть себе, своїх близьких і оточуючих", – написав Бойко, додавши хештег #nopasaran.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше позитивний результат тесту на коронавірус отримав третій голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет.

До цього в "Динамо" коронавірусна інфекція крім Бойко була виявлена у Георгія Бущана. Через хворобу вони пропустили поєдинки УПЛ проти "Дніпра-1" і "Шахтаря", а також гру проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Наступний матч "Динамо" проведе 21 листопада проти "Інгульця".