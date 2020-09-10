Голкіпер "Динамо" продовжить кар'єру в "Ворсклі"

Вихованець академії київського "Динамо" Олексій Слуцький продовжить свою кар'єру в "Ворсклі".

Прізвище 18-річного голкіпера з'явилося в заявці полтавської команди на офіційному сайті української Прем'єр-ліги. Виступати юний воротар буде під номером 81.

Олексій Слуцький Сайт УПЛ

У минулому сезоні Слуцький був в заявці "біло-синіх", але не провів жодного матчу за сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня ще один голкіпер київського "Динамо" покинув клуб. Артем Малиш виступатиме в ФК "Інгулець", який в сезон 2020/21 вийшов в Прем'єр-лігу України.

Прізвище 20-річного футболіста з'явилася в заявці команди з смт. Петрове Кіровоградської області на офіційному сайті УПЛ. Виступати за нову команду Малиш буде під №73.