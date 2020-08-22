Голкіпер "Динамо" перейшов в "Інгулець"

Голкіпер київського "Динамо" Артем Малиш продовжить кар'єру у футбольному клубі "Інгулець", який в сезон 2020/21 буде виступати в Прем'єр-лізі Украни.

Прізвище 20-річного футболіста з'явилося в заявці команди iз смт. Петрове Кіровоградської області на офіційному сайті УПЛ. Виступати за "Інгулець" Малиш буде під №73.

Малиш – вихованець академії "Динамо". За команду U-19 дебютував в сезоні 2017/18, зігравши за два сезони в цілому 4 матчі, пропустивши 6 м'ячів. Ще 2 гри Артем провів у команді "Динамо-U21", відстоявши на 0.

Малиш заявлений під №73 УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихованець "Динамо" Євген Волинець, який виступає за "Колос" з села Ковалівка Васильківського району Київської області відбив два пенальті в матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти "Шахтаря".

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