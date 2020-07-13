Голкіпер "Динамо": нехай судді теж відповідають перед народом

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко після нічийної гри з "Олександрією" заявив, що судді теж повинні давати інтерв'ю та коментувати свої рішення.

"Нехай судді теж дають інтерв'ю і відповідають перед народом. Коли ми програємо матч, мені соромно дивитися в очі людям, я не можу вийти в супермаркет або погуляти з дитиною. Чому судді не відповідають перед людьми. Нехай вони теж несуть відповідальність. Якщо він допустив помилку, його на десять матчів усунули, він сигаретку підкурив, ноги на диван закинув і спокійно дивиться ігри. Він десять матчів посидів, повернувся в Першу лігу, а потім відразу у вищу. У них все добре, все спокійно", – сказав Бойко в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, що "Динамо" на останніх хвилинах впустило перемогу над "Олександрією", не зумівши обійти луганську "Зорю", яка тепер займає друге місце в українській Прем'єр-лізі, випереджаючи киян на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував нічию з "Олександрією" в 30-му турі УПЛ.