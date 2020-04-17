Голкіпер "Динамо" Денис Бойко заявив, що для клубу вихід у Лігу чемпіонів є хорошим досягненням з фінансової сторони, однак це не має сенсу, якщо команда до цього не готова.

"Звичайно ж, краще виходити в Лігу чемпіонів з першого місця. Але, з іншого боку, виходити туди і бути "хлопчиками для биття"... Так, для клубу потрапляння в ЛЧ – це добре, враховуючи фінансові винагороди. Але вийти туди і програти всі шість матчів, щоб нас розносили без шансів, не хотілося б", – розповів Бойко в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

Денис Бойко ФК "Динамо" Київ

Він зазначив, що Ліга Європи є хорошим місцем для того, щоб склад зігрався, а молоді футболісти набралися досвіду.

"Потрібно бути реалістами і тверезо оцінювати свої можливості. Я не скажу, що сьогодні ми не готові до цього. Але, напевно, судячи з певних моментів, іноді краще зайвий рік зміцніти і зіграти в Лізі Європи, набравшись ще більше досвіду, щоб зігрався склад . У нас щороку з'являється багато молодих хлопців, які пробиваються в основу і хочуть заявити про себе", – додав голкіпер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис Бойко розповів, за яких обставин обматюкав свого колишнього партнера по команді Жуніора Мораеса під час матчу з "Шахтарем".