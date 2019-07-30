Гола за кермом: агент розповів про випадок із Мілевським у Росії

Агент колишнього футболіста київського "Динамо" Артема Мілевського Олександр Панков розповів про неординарний випадок із гравцем під час його виступів у чемпіонаті Росії.

"Коли він був у "Тосно", я приїхав до нього в Пітер і ми пішли до стрип-клубу. Питаю у дівчат, чи часто вони його бачать. Кажуть, два-три рази на тиждень. Потім дивлюся: його ніде немає. Хвилин 10-15 пройшло – дзвінок: "Виходь, поїхали додому, мені ж завтра на тренування". Я виходжу, дивлюся, що за кермом Range Rover сидить стриптизерка. Каже: "Давай сідай, я вас відвезу додому". Вона була твереза. Але гола. Майже", – розповів агент Артема в інтерв'ю YouTube-каналу "Красава".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський зізнався, що у нього був секс із продюсером російського каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі. Крім того, ексфутболіст збірної України різко висловився про критику гравців із нашої країни, які їдуть виступати в чемпіонаті Росії.

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