Гол Ярмоленка визнаний в Англії найкращим

Гол українського півзахисника Андрія Ярмоленка в матчі з "Челсі" (3:2) в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги визнаний найкращим голом "Вест Хема" в сезоні АПЛ 2019/20 за версією авторитетного порталу football.london.

Українець з'явився на полі на 78-й хвилині зустрічі, а вже на 89-й впевнено завершив контратаку своєї команди після фірмового зміщення в центр під ліву ногу й удару в дальній кут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко став найкращим гравцем своєї команди в матчі останнього туру англійської Прем'єр-ліги 2019/20 проти "Астон Вілли".

26 липня український футболіст вийшов на поле з початку другого тайму і допоміг своєму клубу уникнути поразки в кінцівці зустрічі завдяки голу після фірмового зміщення з флангу в центр і удару в дальній кут.