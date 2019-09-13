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13 вересня • оновлено в 18:52
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Гол Ярмоленка визнали найкращим в Англії

3.3т Читати матеріал російською

Гол українського півзахисника Андрія Ярмоленка виграв у голосуванні уболівальників "Вест Хема" за найкращий забитий м'яч команди у серпні.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

whufc.com

Українець відзначився у грі 4-го туру англійської Прем'єрліги. Це був його перший гол після важкої травми і дебютний у сезоні.

"Історія. Гол. Святкування. Міг бути тільки один переможець у номінації "Гол місяця" у серпні", – зазначено у твіттері "Вест Хема".

Зазначимо, що після забитого м'яча Ярмоленко підбіг до лікарів "Вест Хема", віддячивши їм таким чином за допомогу у відновленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Ярмоленко більше не є найдорожчим футболістом України. В оновленому рейтингу Transfermarkt відбулися помітні зміни.

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Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
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