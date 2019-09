Гол Ярмоленка визнали найкращим в Англії

Гол українського півзахисника Андрія Ярмоленка виграв у голосуванні уболівальників "Вест Хема" за найкращий забитий м'яч команди у серпні.

Українець відзначився у грі 4-го туру англійської Прем'єрліги. Це був його перший гол після важкої травми і дебютний у сезоні.

"Історія. Гол. Святкування. Міг бути тільки один переможець у номінації "Гол місяця" у серпні", – зазначено у твіттері "Вест Хема".

The story. The goal. The celebration.



There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month ... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf