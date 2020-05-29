Портал Nemzetisport номінував гол українського футболіста "Ференцвароша" Олександра Зубкова на звання найкращого в чемпіонаті Угорщини в сезоні 2019/20.

На офіційному сайті видання з'явилося голосування, в якому можна підтримати нашого співвітчизника. У домашньому матчі проти "Академії Пушкаша" Зубков отримав м'яч на куті штрафного майданчика, змістився в центр і пробив у дальню дев'ятку. Відзначимо, що цей гол не допоміг підопічним українця Сергія Реброва здобути перемогу – поєдинок закінчився внічию 2:2. Зараз гол, забитий Зубковим, знаходиться на третьому місці з 11% голосів.

Олександр Зубков

Нагадаємо, що права на півзахисника належать донецькому "Шахтарю". Раніше повідомлялося, що "гірники" узгодили трансфер українця в італійську "Сампдорією".

"Ференцварош" впевнено лідирує в угорській першості, випереджаючи найближчого переслідувача на дев'ять очок після 25 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу Угорщини дозволила вболівальникам відвідувати матчі чемпіонату країни, який був відновлений з 23 травня.