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Гол туру! Футболіст "Олександрії" забив фантастичний переможний м'яч в УПЛ

1.5т Читати матеріал російською

Нападаючий "Олександрії" Денис Безбородько відзначився феноменальним ударом в 3-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

25-річний уродженець Чернігова приніс перемогу своїй команді в матчі проти донецького "Олімпіка" (2:1).

На 61-й хвилині Денис опинився з м'ячем недалеко від штрафного, поглядом оцінив розташування голкіпера і першим же дотиком з льоту пробив. Блискавичний "постріл" потрапив чітко під поперечину.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цим шедевром.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної Йорданії відзначився космічним ударом в домашньому товариському матчі проти Індії. 36-річний голкіпер, на 25-й хвилині вибиваючи м'яч зі своєї штрафної, забив неймовірний гол.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Олександрія
Тег
ФК Олександрія
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