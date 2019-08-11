Гол туру! Футболіст "Олександрії" забив фантастичний переможний м'яч в УПЛ

Нападаючий "Олександрії" Денис Безбородько відзначився феноменальним ударом в 3-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

25-річний уродженець Чернігова приніс перемогу своїй команді в матчі проти донецького "Олімпіка" (2:1).

На 61-й хвилині Денис опинився з м'ячем недалеко від штрафного, поглядом оцінив розташування голкіпера і першим же дотиком з льоту пробив. Блискавичний "постріл" потрапив чітко під поперечину.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної Йорданії відзначився космічним ударом в домашньому товариському матчі проти Індії. 36-річний голкіпер, на 25-й хвилині вибиваючи м'яч зі своєї штрафної, забив неймовірний гол.

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