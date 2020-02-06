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7 лютого • оновлено в 09:36
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Гол сезону? Німецький футболіст забив гарматним ударом з-за меж штрафного

3.6т
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У матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини з футболу, в якому "Вердер" приймав на своєму полі "Борусію" з Дортмунда, був забитий приголомшливий гол ударом з-за меж штрафного.

В офіційному Twitter турніру було опубліковано відео гарматного удару німецького півзахисника "Вердера" Леонардо Біттенкурта з підписом "Претендент на найкращий гол сезону". Футболіст підібрав м'яч у 23 метрах від воріт і потужним ударом з льоту вразив дальню "дев'ятку" воріт.

Автор голу Леонардо Біттенкурт з м'ячем

Автор голу Леонардо Біттенкурт з м'ячем

Варто відзначити, що господарі, незважаючи на статус явного аутсайдера поєдинку, зуміли довести справу до перемоги з рахунком 3:2 і вийшли у чвертьфінал Кубка Німеччини.

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Тема
Чемпіонат Німеччини
Теги
Вердер Бремен Боруссія Дортмунд
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