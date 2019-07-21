Нападаючий лондонського "Тоттенхема" Харрі Кейн відзначився неймовірним голом у матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти "Ювентуса".

Гаррі Кейн святкує забитий гол

25-річний футболіст збірної Англії забив м'яч у ворота Войцеха Щченсни на 3-й доданій хвилині, до того ж зробив це з центру поля.

Коли до кінця доданого часу залишалися лічені секунди Кейн, побачивши, що голкіпер вийшов з воріт, ювелірним пострілом відправив шкіряну сферу точно в рамку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цим шедевром, який в соцмережах вже назвали голом року.

Міжнародний кубок чемпіонів

"Ювентус" Італія – "Тоттенхем" Англія 2:3 (0:1, 2:2)

Голи: 0:1 – 30 Ламела, 1:1 – 56 Ігуаїн, 2:1 – 60 Роналду, 2:2 – 65 Лукас Моура, 2:3 – 90 Кейн.

Ювентус – Буффон (Шченсни, 46), Руганi (Демірал, 46), Маттіа Де Шильйо, Бонуччі (де Лігт, 63), Жоау Канселье, Матюїді (Кастанос, 76), Джан (Рабьо, 46), Пьянич (Мураторе, 76) , Федеріко Бернардескі, Манджукич (Ігуаїн, 46), Роналду (Матеус Перейра, 63).

Тоттенхем – Гассаніга, Танганга (Вертонген, 46), Уокер-Пітерс (Марш, 71), Алдервейрелд (Фойт, 46), Скіпп (Боуден, 90), Георгіу (Уайт, 71), Аллі (Сіссоко, 46), Ламела (Ндомбеле, 63), Уінкс (Роулза, 63), Перротт (Кейн, 46), Сон Хин Мін (Лукас Моура, 46).

Попередження: Перротт (44).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня туринський "Ювентус" на своєму офіційному сайті оголосив про повернення в клуб голкіпера Джанлуїджі Буффона.

На наступний день легендарний воротар заявив, що відмовляється бути капітаном команди.

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