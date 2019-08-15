Гол року! Російський футболіст забив фантастичний м'яч в один дотик п'ятою

Нападник московського "Торпедо" Іван Сергєєв відзначився неймовірним ударом у 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Росії з футболу.

У матчі проти "Авангарду" 24-річний гравець прийняв проникаючу передачу від партнера і п'ятою з розворота переправив м'яч голкіперу за комір у ворота. Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "Торпедо".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цим ударом із різних ракурсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні цього року нападник футбольного клубу "Інгулець" з смт Петрове Кіровоградської області Олександр Акименко забив неймовірний гол у матчі 22-го туру Першої ліги чемпіонату країни проти "Сум" (6:0).

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