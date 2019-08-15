Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Гол року! Російський футболіст забив фантастичний м'яч в один дотик п'ятою

2.1т Читати матеріал російською

Нападник московського "Торпедо" Іван Сергєєв відзначився неймовірним ударом у 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Росії з футболу.

У матчі проти "Авангарду" 24-річний гравець прийняв проникаючу передачу від партнера і п'ятою з розворота переправив м'яч голкіперу за комір у ворота. Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "Торпедо".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цим ударом із різних ракурсів.

Новини
Гол туру! Футболіст "Олександрії" забив фантастичний переможний м'яч в УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні цього року нападник футбольного клубу "Інгулець" з смт Петрове Кіровоградської області Олександр Акименко забив неймовірний гол у матчі 22-го туру Першої ліги чемпіонату країни проти "Сум" (6:0).

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...