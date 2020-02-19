"Гол року!" Футболіст забив унікальний м'яч дупою в стрибку

Цікавий епізод стався під час матчу чемпіонату вищого дивізіону спортивної асоціації середніх шкіл США між командами Айови і Міссурі.

Нападаючий Айови Калеб Доктер забив дивовижний гол своєї п'ятою точкою. Після подачі з кутового форвард вирішив чи то поекспериментувати, чи то повеселити глядачів, але високо вистрибнувши переправив м'яч м'яким місцем чітко в ворота.

Журналіст Тревіс Чінн, який знімав те, що відбувається на відео, заявив, що гол можна розглядати як претендента на неофіційне звання "Гол року".

Як повідомляв OBOZREVATEL, неймовірний гол був забитий у матчі між "Басфорд Юнайтед" і "Юнайтед оф Манчестер", який проходив у рамках чергового туру чемпіонату Англії в одному з нижчих дивізіонів країни.

При рівному рахунку 1:1 у середині другого тайму захисник гостей Стефан Галінськи створив шедевр. Футболіст зумів забити гол головою з власної половини поля.

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