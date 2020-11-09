Гол футболіста збірної України врятував команду від поразки в чемпіонаті Бельгії. Відео

Нападник збірної України та "Гента" Роман Яремчук врятував свою команду від домашньої поразки в матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії проти "Андерлехта" (1:1).

Господарі програвали з рахунком 0:1, пропустивши гол прямо перед перервою, і довгий час не могли відігратися. Вже на 89-й хвилині Мілад Мохаммаді виконав точну подачу з флангу, яку ударом головою замкнув наш співвітчизник.

"Гент" не найкращим чином почав сезон. Після 12 поєдинків команда Яремчука займає 12-те місце з 13 очками. "Андерлехт" йде сьомим з 21 пунктом в активі. Для Романа цей гол став сьомим у чемпіонаті Бельгії. Також на його рахунку два асисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі український нападник зробив хет-трик за 15 хвилин матчу проти "Беверена".