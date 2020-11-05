Гокіпер "Динамо" про матч "Барселоною": я наче в казку потрапив

Голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет заявив, що відчув неймовірні емоції після дебюту в Лізі чемпіонів у матчі третього туру групового турніру проти "Барселони".

В інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2/3" 18-річний воротар киян розповів, що його команда відчула впевненість у своїх силах, як тільки змогла взяти м'яч під контроль. Він також вважає, що тепер "Динамо" зможе добре підготуватися до поєдинку з "Шахтарем" в українській Прем'єр-лізі.

"Чесно, я наче в казку потрапив! Такий стадіон, вперше вийшов у Лізі чемпіонів. Це мрія будь-якого футболіста. Коли взяли м'яч під контроль, то відчули, що можемо з ними грати. Але там на лінії добре діяв воротар. Мессі добре пробив пенальті, він один з найкращих у світі в цьому аспекті. Проаналізували з тренером, подивилися, хто і куди може бити. Ми вийшли спокійно грати, на нас не було тиску. ми не хвилювалися, з такими суперниками приємно грати. Я думаю, що ми зможемо добре підготуватися до Шахтаря", – поділився своєю думкою Нещерет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про результат матчу з "Барселоною" висловився капітан "Динамо" Віктор Циганков.