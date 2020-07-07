Гнів Мессі досяг стратосфери, – журналіст про плани "Барселони" щодо Ліонеля

Максим Богданов Футбол 18:52, 7.07.2020 Оновлено: 19:05, 7.07.2020

"Барселона" планує скоротити зарплату капітана Ліонеля Мессі, повідомляє авторитетний іспанський журналіст Okdiario Едуардо Інду.

За словами колишнього головного редактора Marca, керівництво каталонців систематично знущається з аргентинців через новий контракт.

"Уже було обговорено продовження до 2023 року, але Бартомеу зв'язався з його оточенням і повідомив, що зарплату треба зменшити порівняно із сумою, яку вони узгодили в кінці травня. Гнів Мессі досяг рівня приблизно стратосфери! Не через гроші, а через проявлену неповагу", – написав Інду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Барселони" Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в "Манчестер Сіті".

3 червня стало відомо, що аргентинець призупинив переговори про новий контракт із каталонцями і планує покинути клуб після закінчення діючого договору – влітку 2021 року.

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