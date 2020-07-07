"Барселона" планує скоротити зарплату капітана Ліонеля Мессі, повідомляє авторитетний іспанський журналіст Okdiario Едуардо Інду.

За словами колишнього головного редактора Marca, керівництво каталонців систематично знущається над аргентинцем через новий контракт.

"Вже було обговорене продовження до 2023 року, але Бартомеу зв'язався з його оточенням і повідомив, що зарплату треба зменшити в пор івнянні з сумою, яку вони узгодили в кінці травня. Гнів Мессі досяг рівня приблизно стратосфери! Не через гроші, а через проявлену неповагу", – написав Інду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нападник "Барселони" Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в "Манчестер Сіті".

3 червня стало відомо, що аргентинець призупинив переговори про новий контракт з каталонцями і планує покинути клуб після закінчення діючого договору – влітку 2021 року.