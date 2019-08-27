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Гналася вся команда: футболіст забив найогиднiший гол року і спровокував масову бійку

4.8т Читати матеріал російською

Футболіст клубу "Металац" Нікола Гробовіч відзначився мерзенним вчинком у матчі 5-го туру першої ліги чемпіонату Сербії з "Бачкою" (2:0).

У кінцівці першого тайму футболіст "Бачки" отримав травму, але гравці "Металаца" не вибили м'яч за межі поля, а замість цього відправили його на половину суперника.

М'яч підхопив Гробовіч, вийшов один на один із голкіпером і забив гол. Гравці "Бачки" прийшли в лють і всім складом кинулися на Гробовіча. Тому вдалося уникнути розправи, але один з опонентів все ж зумів ударити його по обличчю. Через цей інцидент на полі трапилася масова бійка, в результаті якої арбітр видалив одного гравця "Металаца" і двох – "Бачки".

У другому таймі господарі забили другий гол і закріпили перевагу. У мережі цей гол уже встигли охрестити наймерзеннiшим у році. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник московського "Торпедо" Іван Сергєєв відзначився неймовірним голом у 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Росії з футболу.

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