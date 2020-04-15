Глушаков ударив Мамаєва після суперечки з Широковим

Російський півзахисник "Ахмата" Денис Глушаков розповів про конфлікт із Романом Широковим під час чемпіонату Європи з футболу 2016 року.

За словами Глушакова, Широков, який тоді перейшов зі "Спартака" в ЦСКА, безсторонньо висловився про гру своєї колишньої команди.

Денис Глушаков і Павло Мамаєв

"Я йому сказав, що ми будемо в трійці в наступному році. Кажу: "Ти пішов – тепер будемо в трійці на наступний рік". У підсумку слово за слово... Але я по ньому не потрапив, потрапив в іншого. У результаті сказали, що Мамаєв ударився в тренажерцi", – розповів Глушаков у програмі "Наші на Євро" на телеканалі "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент так званого Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха запропонував російському півзахисникові Павлу Мамаєву перейти в один із клубів місцевого чемпіонату.