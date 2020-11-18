Глава Швейцарського футбольного союзу: зіграти проти України в 2021 році неможливо

Глава Швейцарського футбольного союзу Домінік Блан виключив можливість перенесення поєдинку шостого туру Ліги націй проти України на 2021 рік.

В інтерв'ю виданню TdG він розповів, що це неможливо через завантаженість міжнародного календаря матчами Євро-2020 і відбору на ЧС-2022. За його словами, або на нашу збірну чекає технічна поразка, або результат зустрічі буде визначений шляхом жеребкування.

"Зараз є два варіанти розвитку подій: технічна поразка України або жеребкування, яке визначить результат. У першому випадку все залежить від того, чи дотримувалися наші суперники медичного протоколу. Не мені про це судити. Якщо нічия провина не буде доведена, то переможець буде визначений шляхом жеребкування. Ми думали над перенесенням на 2021 рік. Ми завжди хотіли зіграти цей матч, але правда в тому, що це неможливо. У 2021-му міжнародний календар вже дуже завантажений через поєдинки Євро-2020 і відбору на ЧС-2022", – заявив Блан.

Відзначимо, що в разі проведення жеребкування є три варіанти закінчення матчу: перемоги Швейцарії або України з рахунком 1:0 або нульова нічия. Для збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй нам вистачить і нічийного результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі заявив, що наша команда не намагалася знайти рішення проблеми, яка привела до скасування поєдинку.