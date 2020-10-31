Глава ОКР пояснив невдачі російських футбольних клубів в єврокубках

Почесний голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков заявив, що виступ російських футбольних клубів в єврокубках в нинішньому сезоні, відображають рівень футболу в країні, який знизився за останні роки.

"Це очевидно. Це не фактор випадкового невдалого матчу якогось одного клубу, ця тенденція триває вже два роки. Загальний рівень (ведучих) команд у нас, на жаль, знизився", – цитує Жукова РИА Новости.

Співрозмовник агентства зазначив, що справа не пов'язана з лімітом на кількість легіонерів в командах.

"Справа не в цьому, нам треба ростити своїх перспективних гравців. І у нас зараз є непогана молодь, в різних командах є здібні хлопці. Подивимося, що буде з ними в подальшому", – зауважив експерт.

У нинішньому сезоні "Ростов" і "Динамо" не змогли подолати кваліфікацію і вийти в Лігу Європи, Росію в турнірі представляє тільки московський ЦСКА. Армійці почали груповий етап з двох нічиїх – з австрійським "Вольфсбергером" і хорватським "Динамо".

Не змогли здобути жодної перемоги "Зеніт", "Локомотив" і "Краснодар", що виступають в груповому етапі Ліги чемпіонів. В активі москвичів і краснодарців по одному очку, петербурзький клуб зазнав двох поразок.